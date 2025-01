Oasport.it - Elena Vallortigara: “Ho tanta voglia di tornare. Mi infastidisce chi dice che dovrei dire ‘basta’ per l’età”

è stata ospite dell’ultima puntata di Sprint2u, trasmissione di approfondimento sull’atletica leggera condotta da Ferdinando Savarese e andata in onda sul canale Youtube di OA Sport. La 33enne veneta, bronzo nel salto in alto ai Mondiali di Eugene 2022, è impegnata in un lungo percorso di recupero dopo la rottura del tendine d’Achille rimediata lo scorso giugno in occasione degli Assoluti di La Spezia.“Sto bene, anche se mi fa quasi paura dirlo. Sono sempre un po’ sul chi va là, comunque sono molto contenta di come sta procedendo il recupero, quindi mi sento di condividere questa gioia. Sta andando molto bene e sono anche sorpresa della reazione che ho avuto soprattutto a livello fisico, perché mentalmente non mi stupisco avendo sempre reagito con forza e coraggio senza farmi condizionare dai vari infortuni.