Lanazione.it - Coldiretti Toscana: “Taglio accise è salvezza per i piccoli birrifici”

Firenze, 7 gennaio 2025 - Anche per il 2025 iartigianali potranno beneficiare di uno sconto sulle, misura confermata con l'ultima manovra di bilancio. Una buona notizia per le circa 100 realtà della, come sottolineano in una nota congiuntae Consorzio Birra Italiana che avevano chiesto di sostenere la filiera della birra Made in Italy e le tante imprese, spesso giovani, impegnate a garantire un prodotto di qualità, innovativo e legato al territorio, con effetti positivi sull'ambiente e sull'occupazione. "La norma - spiegano - prevede che iartigianali con una produzione fino a 10mila ettolitri beneficeranno di uno sconto sullepari al 50%. Per le imprese che producono fino a 30mila lo sconto sarà del 30%, mentre per quelle che raggiungono i 60mila scenderà al 20%".