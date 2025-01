Ilrestodelcarlino.it - Chi affossò la nuova questura in via Zongo?: "Il Demanio, non il Siulp. Il resto sono falsità"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Polemica al calor bianco tra i sindacati di polizia sulla. All’indomani dell’intervento del segretario del Silp – Cgil di Pesaro Pierpaolo Frega sul tema sicurezza in generale (dopo la presunta aggressione nel sottopasso dei Cappuccini la sera del 31 scorso) e a proposito del progetto sullaall’ex intendenza di finanza, risponde Marco Lanzi, segretario del, il sindacato unitario di polizia. "Ad affossare tale progetto non è stato il, come falsamente afferma il Silp-Cgil, ma è stato il– sottolinea Lanzi -. Le ragioni? Per ilrealizzare lanella sede dell’ex intendenza di Finanza, in piazza del Popolo, aveva costi proibitivi. Inoltre, se si volevano rispettare i limiti di vulnerabilità sismica, quella era una soluzione non percorribile.