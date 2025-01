Ilfogliettone.it - Calcio, una rivoluzione dall’Inghilterra: gli arbitri spiegheranno le decisioni Var ai tifosi

Leggi su Ilfogliettone.it

Ancora una volta ilinglese si dimostra all’avanguardia con un’iniziativa che potrebbe cambiare il modo in cui ivivono le partite. Durante le semifinali di Carabao Cup, glivocalmente le lorodopo aver utilizzato il VAR (Video Assistant Referee). Questo test innovativo sarà introdotto questa sera con la prima delle due semifinali, Arsenal contro Newcastle, e proseguirà domani, giovedì 8 gennaio, con Tottenham contro Liverpool.La sperimentazione è stata annunciata dagli organizzatori il 30 dicembre scorso, dichiarando: “Il VAR sarà operativo per le semifinali della Coppa di Lega di questa stagione e sarà il primo utilizzo degli annunci VAR negli stadi nelinglese. Come parte dell’esperimento, gliannunceranno (tramite il sistema di diffusione sonora dello stadio) la decisione finale dopo la revisione al monitor a bordo campo, o alla fine dell’analisi di episodi oggettivi, come ad esempio un fallo di mano accidentale da parte di un marcatore o le valutazioni su un fuorigioco.