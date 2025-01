Bergamonews.it - Trescore Balneario, si sente male mentre sta camminando in paese: muore 73enne

Leggi su Bergamonews.it

. Si è sentitostava, lungo la via che porta al cimitero e tutti i soccorsi si sono rivelati inutili. Non ce l’ha fatta Mario Frutti, 73 anni, nato e cresciuto adella Val Cavallina dove viveva con la moglie e con i quattro figli, tre maschi e una femmina. La disgrazia è successa nella mattinata di oggi, lunedì 6 gennaio, poco prima di mezzogiorno. Frutti si era incamminato lungo viale Rimembranze quando si è sentitoed è caduto a terra. Immediati i soccorsi. Sul posto è intervenuta l’ambulanza, ma il personale sanitario altro non ha potuto fare se non constatare il decesso.Ilera conosciuto e benvoluto in, anche grazie al suo impegno in parrocchia: in molti, infatti, alo conoscevano per la dedizione con la quale aiutava il parroco, tanto da essere considerato un vero e proprio factotum.