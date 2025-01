Anteprima24.it - Sicurezza: Schiano (Fdi) visita i carabinieri di Napoli

Tempo di lettura: < 1 minutoIl senatore di Fratelli D’Italia MicheleDi Visconti, deputato e coordinatore provinciale di Fdi aè stato inalla Legione deidi. Ecco la sua dichiarazione: “Insieme al senatore Sergio Rastrelli mi sono recato alla Legione deidiin segno di gratitudine per quello che l’Arma, così come tutte le Forze dell’Ordine, fanno per la nostra Patria. Uomini e donne ogni giorno con sprezzo del pericolo e senso del dovere sono impegnati per proteggere il popolo italiano, tutelare la legalità e combattere il crimine. Il governo guidato da Giorgia Meloni, e noi di Fratelli d’Italia, sono da sempre al fianco delle Forze dell’Ordine, che sosteniamo con atti concreti e anche con visite come quella di oggi, che hanno un valore simbolico e testimoniano la nostra vicinanza a questi valorosi servitori dello Stato.