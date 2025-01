Ilgiorno.it - Renato e Francesco Porcu muoiono nello stesso giorno. Padre e figlio uniti nel destino

Lecco, 6 gennaio 2025 – Papàe ilsono morti lo. Come sono morti lo, così il loro funerale verrà celebrato nella medesima giornata e insieme domani pomeriggio nella basilica di San Nicolò a Lecco. “Strano caso della vita”, il commento, laconico e affranto, di Enrico, che in poche ore ha perso sia, sia il fratello.aveva 88 anni,61.si è spento venerdì, in un letto dell’ospedale Manzoni di Lecco, consumato da un brutto male che lo ha portato via in brevissimo tempo.è stato stroncato da un malore ancor più fulminante, un arresto cardiaco che lo ha ucciso mentre dormiva nel letto di casa sua a Varenna. È stato trovato esanime anche lui venerdì, poco prima che papàesalasse l’ultimo respiro.