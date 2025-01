Lanazione.it - Polveri sottili, il 2025 a Firenze parte in salita: sei sforamenti nell’ultimo mese

, 6 gennaio– Anon tira una buonissima aria. Ilsi è aperto con uno sforamento piuttosto significativo in quanto a PM10, le cosiddette: 154 microgrammi al metro cubo di media giornaliera, oltre tre volte il limite consentito per la protezione della nostra salute. Il dato, rilevato da Arpat, si riferisce alla stazione di monitoraggio di via del Ponte alle Mosse che misura il livello di inquinamento sotto l’influenza, in maniera prevalente, delle emissioni provocate dai veicoli in strade con intensità di traffico medio alta. SEGRATE - RILEVATORI QUALITA’ ARIA - TRAFFICO - FOTO CANALI/ANSA - PER REDAZIONE MARTESANA/METROPOLI - PINCIONI/CANGEMI Allargando il raggio all’ultimosi osserva che glidi PM10 hanno raggiunto quota sei, lo stesso vale per l’altra stazione di monitoraggio urbana ad alta concentrazione di traffico, posizionata in viale Gramsci.