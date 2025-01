Lanazione.it - Pistoia, la Befana scende dal campanile

, 6 gennaio 2025 – L’Epifania tutte le feste si porta via, ma quella di oggi sarà comunque una giornata densa di occasioni di festa nel cuore della città. Si inizia dalla mattina con “Luci d’Oriente. I Re Magi arrivano a”, corteo storico che partirà alle 10 da Piazza San Francesco e si snoderà per le vie del Centro, culminando all’interno della Cattedrale di San Zeno. Un’idea promossa dalla Cattedrale, in particolare dall’arciprete Luca Carlesi e dal diacono Federico Coppini, che ha trovato accoglienza nella Parrocchia di San Paolo, nel Comitato cittadino, nei Rioni, nel Comune di. I Rioni, con la Compagnia dell’Orso e altri gruppi storici del territorio, sfileranno in costume portando i Magi in Cattedrale dove saranno accolti dal vescovo Fausto Tardelli che alle 11 celebrerà la messa pontificale della solennità dell’Epifania.