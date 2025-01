Agi.it - Oggi l'omaggio a Piersanti Mattarella. Nuovi scenari a 45 anni dall'agguato

Leggi su Agi.it

AGI - Quarantacinquefa veniva uccisoa mafia, il presidente della Regionee "carte in regola. A lui l'stamane a Palermo e nella natia Castellammare del Golfo. Una corona di fiori nel luogo dell', accanto all'abitazione di via Libertà, nel capoluogo siciliano, alla presenza di familiari e delle autorità.anche a Castellammare del Golfo doveè nato il 24 maggio del 1935; alle 11 corteo che,'ingresso del cimitero, raggiunge la chiesetta per deporre una corona d'alloro sulla tomba. Omicidio politico lo fu certamente, politico e anche mafioso. Ma di matrice mafiosa, non di terrorismo politico. Quarantacinquedopo il delitto del 6 gennaio del 1980, si scrive l'ennesimo capitolo che fa ripartire l'indagine quasi da zero, per quel che riguarda le responsabilità nell'esecuzione materiale: i killer, secondo la procura di Palermo, che li ha iscritti nel registro degli indagati, furono due uomini di Cosa nostra, Antonino Madonia (Nino) e Giuseppe Lucchese, detto il Lucchiseddu.