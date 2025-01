Ilrestodelcarlino.it - Oggi le befane in piazza del Popolo

Un evento unico che si rinnova da quasi 30 anni. Come ogni anno torna a Fermo, all’Epifania, il Congresso Interculturale delle. Le vecchine con la scopa saranno di nuovo protagoniste indeldalle ore 15.30 e la loro discesa dal Palazzo comunale inizierà alle ore 16. Oltre alleche potranno essere incontrate inaccanto alla pista di ghiaccio, ci saranno anche quelle acrobatiche che si caleranno appunto dal Municipio a cura del Cai (Club Alpino Italiano), che collabora sempre alla manifestazione.che, in questo tanto atteso incontro con piccoli e le famiglie, faranno dono di caramelle, offerte dall’Amministrazione Comunale, a tutti i bambini. Un evento che vede come sempre la collaborazione sempre efficiente e la fattiva vicinanza delle associazioni che sono: Cai, Mondo Sommerso, i Centri Sociali di Campiglione, San Marco, Psiche 2000, i Musei di Fermo, Ludoteca Riù con la cooperativa Il Picchio e la Croce Verde.