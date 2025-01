Pronosticipremium.com - Nodo Baldanzi, vice Dybala o via in prestito? La Roma ha scelto

Leggi su Pronosticipremium.com

Una serata magica quella vissuta dallaieri, un derby vinto con merito contro una squadra che arrivava all’appuntamento con 15 punti di vantaggio e forte di una stagione decisamente migliore di quella dei giallorossi. Dal gol del redivivo Pellegrini ad unmai così pimpante quest’anno, fino ai tabù Epifania e derby a gennaio sfatati, le notizie belle sono tante, ed una è sicuramente passata in sordina: il ritorno in campo di un Tommasoun po’ dimenticato nell’ultimo periodo.Per quanto con Juric e De Rossi le partite da titolare fossero comunque pochissime (solo 5 di cui 1 in Serie A e 4 in Europa League), con Ranieri lo spazio è diminuito ancora di più: in campionato solo i 45? disputati contro il Napoli alla prima del tecnico di Testaccio, fino ai 16 concessigli ieri nel derby e passando per 5 panchine di fila.