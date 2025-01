Ilrestodelcarlino.it - Micucci porta il caso in Consiglio comunale: "Ora il sindaco chiarisca"

Presidio della guardia medica assente a Civitanova il 25, 30 e 31 dicembre e il 5 gennaio, Francesco(Pd) porterà ilneldel 10 gennaio. La premessa è che "chi si è rivolto alla guardia medica di Civitanova in queste giornate è stato dirottato a Recanati e il medico lì presente ha però comunicato che, nonostante sia prevista per legge la possibilità di visite domiciliari, tale opzione era preclusa in maniera preventiva per non dover sguarnire la postazione assistenziale di Recanati". Una carenza per(nella foto) "grave in quanto interrompe un servizio obbligatorio previsto dalla legge e tanto più perché non comunicata alla cittadinanza, neanche attraverso il servizio di medicina generale. Né la dirigenza Ast ha messo a punto in maniera preventiva soluzioni per rimediare a un problema che non è frutto di un’emergenza, ma di una situazione standardizzata di carenza di personale medico".