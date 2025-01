Sport.quotidiano.net - Mercato Lazio: Basic il prossimo verso la cessione, situazione Fazzini ancora bloccata

Roma 6 gennaio 2025 - Non c'è tempo per disperarsi, non c'è spazio per lasciarsi andare dopo la serata di domenica. Laha perso il derby 184 al termine di una partita combattuta dove ha messo in grande difficoltà i rivali in giallorosso, ma non è riuscita a ribaltare il doppio vantaggio romanista, arrivato nei primi venti minuti. Tre punti persi e la fatica di dover aspettare ora diverse settimane prima di poter restituire il favore ai rivali cittadini. Intanto però negli uffici di Formello non c'è stato un giorno di riposo per poter elaborare la sconfitta, al contrario si è tornati al lavoro per sfoltire la rosa e rimettersi subito in carreggiata. Dopo Jean Daniel Akpa-Akpro, lastudia ulteriori uscite per poi affondare il colpo in mediana e completare le rotazioni nel reparto di Marco Baroni.