Leka | Una sconfitta che non scalfisce il morale

"La mia lettura è positiva, questa è una di quelle sconfitte che nonil". Così Spiroapre la conferenza stampa del dopo partita al PalaCarnera, ripercorrendo la storia del match che ha chiuso la serie positiva della Vuelle dopo cinque vittorie: "Cividale ha fatto una prestazione importante ma noi non siamo stati da meno - sottolinea -. Ci sono mancate quelle tre bombe quando eravamo a -3 per rimanere in scia". Demoliti, i biancorossi, soprattutto dai 38 punti di Lucio Redivo: non si poteva fare qualcosa di meglio sull’argentino? "Abbiamo provato di tutto, ma ci manca il miglior difensore della squadra, forse solo Parrillo oggi sarebbe riuscito a frenare un talento al quale va solo stretta la mano per la sua bravura, ha fatto alcuni canestri veramente straordinari". E, a proposito, la sua assenza ha accorciato le rotazioni, molti sembravano stanchi alla fine.