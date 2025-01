Sport.quotidiano.net - L’allenamento a porte aperte. Trecento tifosi in festa a Saliceta. Palumbo li fa esultare con un bolide

È stata una domenica mattina particolare per idel Modena, passata a vedere da vicino i propri beniamini. La squadra gialloblù si è infatti allenata asul sintetico della Polisportiva diSan Giuliano, aprendo di fatto la settimana cherà alla delicata trasferta di Palermo. Il clima freddo e discretamente umido non ha fermato la passione dei supr canarini, che già mezz’ora prima dell’inizio della seduta avevano occupato la piccola tribuna prospiciente il campo, nonché tutto lo spazio lungo la rete di recinzione. In un conteggio sommario, abbiamo ipotizzato almenoche hanno colorato il grigio della mattinata padana con una buona dose di calore, corredata da tifo e cori e, abbastanza inusuale per un semplice allenamento, una discreta presenza di vessilli e bandiere gialloblù.