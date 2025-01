Inter-Milan Inzaghi ha deciso | Thuram in panchina al suo posto Taremi

Leggi su Ilnerazzurro.it

probabili formazioni. Tempo di finale per l’, che si presenta da protagonista in Supercoppa Italiana per il quarto anno consecutivo. I nerazzurri, guidati da Simone, puntano al poker di successi consecutivi, dopo aver trionfato contro Juventus,e Napoli nelle edizioni precedenti. Di fronte, ancora i cugini rossoneri, unica squadra italiana a battere Lautaro e compagni in questa stagione.QUISimonesembra intenzionato a confermare quasiamente l’undici visto contro l’Atalanta in semifinale, con l’unico dubbio in attacco. Lautaro sarà titolare, ma resta da definire il suo partner:ha recuperato solo parzialmente dal problema muscolare di giovedì scorso, eè pronto a partire dal primo minuto. L’iraniano è in vantaggio, complice anche l’indisponibilità di Correa, affaticato.