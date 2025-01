Lanazione.it - Il femminicida e le frasi choc sui social: “Se mi rispetti ti rispetto, altrimenti ti cancello”

Gualdo Tadino (Perugia), 6 gennaio 2025 – Si definiva “100 per cento pazzo e 70 per cento vendicativo” Daniele Bordicchia, la guardia giurata 38enne che si è tolto la vita con un colpo alla tempia nella sua casa di Gaifana, a Gualdo Tadino, dopo aver ucciso la moglie Eliza Stefania Feru, 29 anni, con la pistola d’ordinanza.scritte sul proprio profilo Facebook, nella parte che permette di inserire informazioni sul proprio carattere e che lette oggi, dopo la tragedia, risultano particolarmente inquietanti. “Sono molto sensibile, ho un cuore grandissimo, non mi piace essere preso in giro, dico sempre come la penso, e affronto il problema da solo” scrive ancora Daniele per descriversi. E poi, nella sua citazione preferita: “Non mi importa se sei nero, bianco, etero, bisex, gay, lesbica, basso, alto, grasso, magro, ricco o povero.