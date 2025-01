Lanazione.it - Il commercio in lutto, è morto Alberto Picchi. “Con lui perdiamo un pezzo di storia”

Empoli, 6 gennaio 2025 – La città perde undella propria identità, commerciale e non solo. Se n’è andato a 87 anni, storico titolare del negozio Elio Sport 82. “Un pilastro”, lo hanno definito a più riprese i tanti empolesi che lo conoscevano e che lo amavano. Profondamente. “Un pilastro, sì”, ha confermato la figlia Cristiana che ieri ha voluto ringraziare tutti per l’immenso affetto ricevuto anche a nome, in particolare, del fratello Paolo, dei nipoti Samuele, Matteo, Niccolò, Giorgia – “che lo adorano e che hanno imparato tanto da quel nonno speciale” – e della mamma Beatrice. Del resto, è con quest’ultima che tutto ha avuto inizio. L’attività che sta per spegnere 53 candeline, infatti, è una loro creatura. “Un gioiellino da curare ora con la stessa passione, proprio per far continua a vivere quel loro sogno”.