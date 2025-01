Lettera43.it - Il 9 gennaio incontro Tajani-Blinken a Roma: sul tavolo Siria e Iran

Antonysarà in Italia per accompagnare il presidente Joe Biden nella sua visita ae in Vaticano e, come ha confermato al Farnesina all’Adnkronos, il capo della diplomazia americana incontrerà l’omologo Antonioper un vertice sul Medio Oriente, con particolare focus sulla situazione in. Sulanche il caso della giornalista Cecilia Sala, detenuta dal 19 dicembre nella Repubblica Islamica.Antonio(Getty Images).ha invitato al vertice dii ministri degli Esteri del Quint e Kallasha invitato al vertice i ministri degli Esteri del ‘Quint‘ (gruppo decisionale informale composto dagli Stati Uniti d’America e dal G4) e l’Alto rappresentante per la politica estera europea Kaja Kallas. Oltre a, confermata finora la presenza anche del francese Jean-Noel Barrot.