Sport.quotidiano.net - Gioia Il rigore di Negri fa sorridere lo Zola

Leggi su Sport.quotidiano.net

Sembra non volersi esaurire la striscia positiva di risultati delloPredosa. Unica formazione bolognese inserita nel difficilissimo girone A di Eccellenza, la band di Nicola Zecchi, ancora imbattuta, è infatti riuscita a uscire indenne dalla difficilissima trasferta sul campo del Terre di Castelli: sotto 1-0, il team zolese ha pareggiato in pieno recupero grazie ad un calcio ditrasformato da. Passando al girone B, il Mezra di Nicola Galletti si è aggiudicato di misura (gol di Santoni al 35’ della ripresa) l’atteso derby tutto bolognese andato in scena sul terreno di gioco dell’Osteria Grande di Vito Melotti mentre il Castenaso di Fabio Rizzo ha impattato 0-0, tra le mura amiche, contro il Massa Lombarda. Il Medicina Fossatone di Fabio Rizzo non è riuscito ad andare oltre lo 0-0 esterno contro il Russi mentre il Granamica di Riccardo Regno è stato sconfitto 2-0 sul terreno di gioco della capolista Tropical Coriano.