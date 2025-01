‘È un ragazzo incredibile’ – David Villa elogia la stella del Barcellona Yamal ma non fa paragoni con Messi

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-06 13:57:00 Breaking news:L’ex attaccante dele della Spagnaha espresso la sua ammirazione per Laminedopo la sua rapida ascesa al vertice.ha avuto un 2024 eccezionale, vincendo UEFA Euro 2024 con la Spagna, dove è stato nominato Miglior Giovane Giocatore del Torneo.Il diplomato di La Masia si è assicurato anche prestigiosi riconoscimenti individuali, tra cui il Trofeo Kopa e il Golden Boy Award.si è affrettato a esprimere le sue lodi per il giovane sensazionale, in una recente intervista con AS, dicendo: “È unincredibile. Come gioca, come capisce il calcio. è vero che non lo conosco personalmente, ma sono stato con lui un paio di volte e sembra molto calmo e concentrato.“Questa non è l’esplosione di un calciatore che durerà pochi mesi.