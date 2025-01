Tvplay.it - Dalla Roma alla Juve, colpo di scena: Giuntoli chiude l’affare

Leggi su Tvplay.it

Lantus continua a muoversi al fine di regalare nuovi difensori a Motta.pronto a piazzare il blitz vincente: il suo piano.Assomiglia sempre di più ad una corsa ad ostacoli il mercato invernale dellantus. Il club, da ormai diverso tempo, ha cominciato a muoversi al fine di regalare a Thiago Motta due nuovi difensoriluce dei gravi infortuni rimediati da Gleison Bremer e Juan Cabal, a cui si è poi aggiunta l’esclusione (per scelta tecnica) di Danilo. Tanti i profili vagliati dal direttore sportivo Cristianocostantemente costretto, però, a rivedere i propri piani a causa delle complicazioni emerse e dei secchi “no” ricevuti.di– TvPlay.it (Ansa)Il manager, dopo aver abbandonato la pista che conduceva a Milan Skriniar per via dell’alto stipendio percepito dallo slovacco (10 milioni), si è iscritto alle corse riguardanti David Hancko e Antonio Silvia.