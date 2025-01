Puntomagazine.it - Comune di Baronissi, la Sindaca Anna Petta: “Approvata delibera di indirizzo per la mappatura delle sale giochi sul territorio”

L’Assessora alle politiche sociali Maria Chiara Barrella: “Un impegno chiaro contro la ludopatia e per garantire nuove aule al Liceo ‘Margherita Hack’”La Giunta comunale diha approvato oggi unadifondamentale nella lotta alla ludopatia. Il provvedimento prevede ladei luoghi sensibili del, come istituti scolastici e formativi di ogni ordine e grado, incluse scuole dell’infanzia e nidi d’infanzia, sia pubblici che privati; strutture sanitarie e ospedaliere, comprese quelle destinate all’accoglienza e al recupero di soggetti in condizioni di disagio sociale o appartenenti a categorie protette; strutture residenziali e semiresidenziali operanti in ambito sanitario, scolastico o socio-assistenziale; e luoghi di culto. Questo aggiornamento sarà la base per adeguare il regolamento comunale sulle, fermo al 2018, alle disposizioni della normativa regionale del 2020.