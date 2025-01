Oasport.it - Come sta Lisa Vittozzi e l’ipotesi di rientro. “Sente ancora fastidio”

Leggi su Oasport.it

non disputa una gara dallo scorso 17 marzo, quando fu 21ma nella mass start di Canmore e conquistò la Coppa del Mondo generale. La fuoriclasse sappadina, che nella passata stagione si impose in ben quattro gare nel massimo circuito internazionale itinerante e si mise al collo la medaglia d’oro nell’individuale ai Mondiali, è infatti alle prese con un problema fisico e ha già saltato i primi quattro appuntamenti di questa annata agonistica.La 29enne non si è potuta presentare ai nastri di partenza a Kontiolahti, Hochfilzen e Annecy-Le Grand Bornand, ma anche questa settimana non la vedremo all’opera in quel di Oberhof. L’auspicio è che torni abile per le prove di Ruhpolding, in programma dal 16 al 19 gennaio. Con le gare di Anterselva ormai all’orizzonte (23-26 gennaio) e i Mondiali di Lenzerheide dietro l’angolo (12-23 febbraio) aumentano gli interrogativi sulle condizioni dell’azzurra.