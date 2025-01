Quifinanza.it - Come cambiano le app dei taxi, destinazione oscurata e stop ai furbetti

Leggi su Quifinanza.it

Il Ministero dei Trasporti ha deciso di cambiare le carte in tavola per i tassisti che utilizzano piattaforme digitali. Con il nuovo decreto, le corse comunicate da Uber mostreranno solo il punto di partenza, oscurando ladel cliente. La mossa punta a ridurre il fenomeno della selezione delle corse più convenienti, una prassi che lascia molti passeggeri a piedi.Il governo aveva già messo in cantiere cambiamenti simili nell’aprile 2024. La bozza di allora includeva già la proposta di limitare le informazioni comunicate ai tassisti tramite app. Ora, quel progetto prende forma, con l’obiettivo di ripulire un settore che spesso lascia l’utenza a fare i conti con disservizi e prezzi fuori controllo., cosa cambierà davveroA Roma, nella notte di Capodanno, ierano un miraggio.