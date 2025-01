Tvplay.it - Colpo di scena Juve, cessione a sorpresa: c’è già un sì

Leggi su Tvplay.it

Laè attesa dal derby di sabato contro il Torino, ma prima bisogna segnalare un importantedidi calciomercato.Dopo aver perso la semifinale di Supercoppa italiana contro il ‘nuovo’ Milan di Sergio Conceicao, di fatto, in casantus ci sono state tantissime polemiche. In questi ultimi giorni, infatti, Thiago Motta ed i suoi giocatori hanno ricevuto tantissime critiche.di: c’è già un sì (Ansa Foto) tvplay.itQuello che non è andato giù è stato proprio il modo in cui laha perso contro il Milan. I bianconeri, dopo un’ottima prima ora di gioco, sono letteralmente crollati su loro stessi. La ‘Vecchia Signora’, di fatto, contro il team meneghino si è fatta male da sola, visto sia il fallo da rigore evitabilissimo di Locatelli su Pulisic che l’autogol di Gatti.