Liberoquotidiano.it - "Chi gioca stasera". Affari Tuoi, tam tam impazzito per il botto finale per la lotteria Italia | Guarda

Ieri, domenica 5 gennaio, è andata in onda una nuova puntata di, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. E come sempre non sono mancate le risate. In particolare, in studio, è andato in scena uno momento di corteggiamento tra uno spettatore e una pacchista. Valentina, così si chiama la ragazza, è una ragazza stupenda che è entrata a far parte della squadra di. Il ragazzo, invece, è uno dei tanti che è rimasto abbagliato dalla sua bellezza. De Martino, accortosi di questo dettaglio curioso, si è recato subito sugli spalti e ha avvicinato il microfono allo spettatore. Lui ha esclamato: "Valentina, senti secondo me c'hai venti". Questo commento ha scatenato la risata in studio. Stefano De Martino, per esempio, non è riuscito a contenere la sua gioia. "Oddio, oddio", ha commentato, tenendosi il costato dolorante dalle troppe risate.