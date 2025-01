Bergamo donna accoltellata da un uomo davanti supermercato | grave una 39enne

Leggi su Dayitalianews.com

L’aggressione è avvenuta nel parcheggio delLidl a SeriateUnadi 39 anni è stataquesta mattina (6 gennaio) intorno alle 9.15 da unnel parcheggio delLidl di via Lombardia a Seriate, in provincia di. Laè stata portata in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni. Sono in corso le indagini dei carabinieri di.Secondo le notizie riportate dal Corriere l’aggressione si sarebbe verificata al culmine di una lite tra une una(sembra siano stranieri). Immediato l’intervento di alcuni clienti che prontamente hanno soccorso la, ferita nella parte alta del corpo, portata all’interno della struttura commerciale. Era cosciente e aveva molti tagli profondi.Una delle cassiere avrebbe poi allertato i soccorsi e chiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine.