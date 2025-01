Zonawrestling.net - Triple H sul passaggio di Raw a Netflix:”Supereremo i limiti della TV tradizionale”

Monday Night Raw si prepara a un cambiamento epocale con il suo trasferimento suil 6 gennaio, segnando la prima volta in cui lo show di punta non andrà in onda sulla TV lineare. Questoporta con sé un nuovo livello di flessibilità per il formato e la durata del programma, come rivelato daH durante un’apparizione al podcast SI Media con Jimmy Traina.H ha spiegato che il trasferimento supermette alla WWE di liberarsi dai vincoliTV.“Sarà flessibile. Non credo che idi tempotelevisione via cavo orete televisiva si applichino qui. È una piattaforma leggermente diversa” ha detto. “Se un episodio ha bisogno di durare un’ora, benissimo, dura un’ora. Se il prossimo episodio ha bisogno di durare 42 minuti, dura 42 minuti.