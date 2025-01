Formiche.net - Tofu in Japan, la poesia delle piccole cose. La recensione di Ciccotti

Vedendoin. La ricetta segreta del signor Takano (2024) di Mihara Mitsuhiro (quest’anno ha compiuto sessanta anni), mi sono venuti i versi di Mario Novaro, Vincenzo Cardarelli, Giorgio Caproni, Diego Valeri, Mario Verdone. Quando fissano un tramonto, un rametto di ciliegio in fiore, le foglie gialle in autunno, una partita a carte tra anziani, due adulti su un muretto con gli occhi sull’orizzonte o su uno skyline di palazzine e ciminiere, un treno in campo lungo che attraversa, tutto solitario e serio, una cittadina di provincia. Insomma, il passare del tempo nei piccoli centri, protetti dai colori della campagna o limitati dal blu increspato del mare, tra speranza e malinconia, abitati da quegli uomini che sanno invecchiare, col passo incerto, ma con il sorriso celato e l’immortale fanciullino dentro.