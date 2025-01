Calciomercato.it - “Sospendete la partita”: scoppia la bufera in Roma-Lazio

La stracittadina della Capitale ha regalato un primo tempo di marca giallorossa: prima dell’intervallo arriva però il casoLacomanda a fine primo tempo nel derby contro la. Pellegrini e Saelemaekers i marcatori dei due gol che hanno consentito alla squadra di Ranieri di andare al riposo avanti sul 2-0.“la”:lain(LaPresse) – Calciomercato.it 05012025Unacondotta fin dal fischio iniziale con la squadra di Baroni in grande difficoltà e sempre in ritardo sulle seconde palle. Dybala ha dispensato giocate di grande classe, Saelemaekers è andato su e giù senza mai essere fermato dalla retroguardia biancoceleste, così come Kone e Pellegrini hanno comandando sulla mediana. Una prima frazione di gioco dunque tutta di marcanista con lache dovrà ora provare a riassestarsi nei quindici minuti di intervallo per rientrare in campo alla ricerca della vittoria.