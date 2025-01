Ilgiorno.it - Sicurezza sul lavoro. Identico incidente segna le vite di due amici

Stessa squadra, stesso infortunio, sebbene a distanza di anni e in cantieri diversi alla parte opposta d’Italia. Davide, nonostante sia rimasto paralizzato dalla cinta in giù, è sopravvissuto. Francesco invece no, è morto: è stata la prima vittima deldel 2025. Si conoscevano ed eranoDavide Rusconi, 39 anni, anima dei ragazzi del falò Casargo, che quando ne aveva 21 ed era solo un apprendista è caduto da un’impalcatura in Valsassina, e Francesco Stella, Ciccio per tutti, il 38enne che l’altro giorno è precipitato da un ponteggio nella zona di Lamezia Terme, in Calabria. "Entrambi juventini, ci siamo conosciuti per caso allo stadio, a Torino – racconta Davide -. Non ci vedevamo spesso, però ci sentivamo e siamo sempre rimasti in contatto tra noi, soprattutto tramite i social. Era un giovane molto solare e allegro".