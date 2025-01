Scioccati e rattristati Lutto per il principe William e la moglie Kate | la tragica notizia colpisce tutta la famiglia reale

Leggi su Caffeinamagazine.it

per il. Il 2024 è stato un anno difficile per il primogenito di Carlo e Diana. La malattia del padre e quella che ha colpito laMiddleton hanno messo a dura prova la sua tempra e il suo carattere.via laha dimostrato di sapere essere unita nel momento del bisogno. I sudditi si sono stretti intorno a loro e nelle ultime settimane sono arrivate buone notizie.Re Carlo ha annunciato che nel 2025 avrebbe ripreso i suoi viaggi e le visite istituzionali, mentreMiddleton ha fatto sapere di aver terminato positivamente la chemioterapia.via, proprio nelle ultime ore, è arrivata una terribileper. E anche in questa occasione lanon ha fatto mancare il proprio sostegno al.Leggi anche: “Erano in casa”.