Scambio folle per Osimhen | il Napoli ha una perplessità

Victorè l’oggetto del desiderio di molte squadre e l’impressione è che movimenterà di molto il calciomercato: arriva la proposta per uno. L’avventura in terra turca (Galatasaray) sta regalando molte gioie a Victor, arrivato in prestito durante l’ultimo mercato estivo. Con 12 reti in 15 partite tra Super Lig ed Europa League, la sua media realizzativa è di un gol ogni 91 minuti: la cosa sicuramente fa piacere a De Laurentiis. Nell’ultimo anno anon aveva brillato, ma nonostante tutto il nigeriano è sempre stato nella lista dei desideri di molte squadre e quest’anno non sarà poi così diverso.Anche se la sua valutazione è un po’ calata rispetto alla macchina da gol che fu nel 2023, il ragazzo ha comunque una clausola importante nel suo contratto: 75 milioni che a De Laurentiis farebbero molto comodo.