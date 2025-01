Inter-news.it - Reijnders: «Vedrete un Milan aggressivo! Sarà derby speciale»

avvisa l'Inter sulche vedrà in campo domani sera a Riad nella finale di Supercoppa italiana. L'olandese si esprime così.– Tijjani Rijnders, intervenuto a Radio Serie A, ha presentato la partita di domani: «Quello che ha detto Bennacer rimane nel gruppo, ma ha fatto un bel discorso alla squadra. Vogliamo vincere e siamo qua per questo. Centrocampo a tre? Sì, già con Pioli stavamo lavorando per un centrocampo a tre, penso sia una buona cosa.? Sempre, questo ancora di più perché ci giochiamo un trofeo.un, vogliamo lottare per vincerlo. Conceicao? Ci stiamo lavorando intensamente, ottima cosa per noi e vogliamo dimostrarlo in campo».