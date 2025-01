Formiche.net - Per Ferrovie un 2025 sprint sulle infrastrutture strategiche. Cosa c’è in cantiere

Ilsarà un anno cruciale per la mobilità ferroviaria italiana, con, reduce dalla presentazione del piano industriale, impegnata a guidare i progressi nei cantieri delle opere. Un esempio? La linea AV/AC Brescia-Verona, il passante AV di Firenze e la linea AV/AC Napoli-Bari, realizzati da Rete Ferroviaria Italiana e Italferr, sono tre progetti dal valore complessivo di circa 21 miliardi di euro e che non solo miglioreranno l’efficienza dei collegamenti, ma rappresentano un passo decisivo verso una mobilità più sostenibile, sicura e connessa a livello europeo.Cantieri, poi, che non sono semplici, “ma visioni concrete per un futuro in cui la riduzione dei tempi di percorrenza, l’incremento degli standard di sicurezza e l’attenzione alla sostenibilità diventeranno elementi centrali della mobilità italiana”, spiega Piazza della Croce Rossa in una nota.