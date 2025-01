Ilfattoquotidiano.it - Oroscopo 2025 della rinascita: Toro avrà il suo impero, Gemelli si reinventa, Pesci epico, Acquario pronto alla rivoluzione e Scorpione rinasce dalle ceneri

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ilè un anno zero per l’umanità perche? i transiti che inizieranno quest’anno e si concluderanno nel 2027 non hanno precedenti nella storia. Questo non significa che non si siano mai verificati, piuttosto significa che, l’altra volta precedente in cui si e? creata questa configurazione l’uomo, non era ancora presente sulla terra. Si apre quindi uno spazio di possibilita? che non abbiamo mai sperimentato prima.Ilti scuotera?, ti sfidera? e ti trasformera?. Seiper il cambiamento? Ile? qui per rivoluzionare la tua vita.Ilnon e? solo un altro anno, e? la tua occasione per trasformare tutto. Le stelle ti stanno offrendo gli strumenti per costruire qualcosa di straordinario. Seia cogliere questa opportunita?? Questo sara? l’anno delle grandi decisioni e delle opportunita? che non puoi ignorare.