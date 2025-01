Liberoquotidiano.it - Meteo, arriva la "tempesta" di neve: la profezia Giuliacci, quando e dove si abbatterà

Leggi su Liberoquotidiano.it

no pesanti nevicate. Ilsta cambiando rapidamente volto nelle ultime ore e dopo l'Epifania potrebbere un'irruzione artica capace di trascinare diverse zone del Paese nettamente al di sotto delle medie stagionali. Ne è convinto il colonnello Marioche su.it prova a tracciare lo scenario di cosa ci aspetta, soprattutto sul frontenei prossimi giorni: "All'orizzonte si vede anche una fase di freddo intenso, con la possibilità quindi di vedere pure delle nevicate fino a quote molto basse. Tra il 10 e il 13 di gennaio infatti gelide correnti polari irromperanno sull'Italia e favoriranno la formazione di un vortice di bassa pressione che, posizionato sul Meridione, richiamerà sulla nostra Penisola venti molto freddi dai Balcani. Si verrà così a creare una situazione ideale per nuove abbondanti nevicate, a tratti anche a quote molto basse, su Emilia, Romagna, Marche, Abruzzo e Molise; ma, sebbene meno copiosa e meno insistente, lacadrà anche sulle zone interne di Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e, più giù, persino in Sicilia".