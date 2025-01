Sport.quotidiano.net - Massese Arriva la corazzata Camaiore. Ai bianconeri serve la grande impresa

Missione difficile ma non impossibile per lache oggi, alle 14.30, ospiterà allo stadio Vitali la, capolista imbattuta del girone con 40 punti. I bluamarantono alla sfida di oggi reduci da ben 16 risultati utili consecutivi e finora hanno lasciato agli avversari solo le briciole, avendo conquistato 12 vittorie, 4 pareggi e nessuna sconfitta da inizio campionato, con 32 gol segnati e 10 subiti che attestano i ragazzi di Pietro Cristiani come miglior attacco e miglior difesa del gruppo. Nelle ultime uscite i lucchesi hanno certificato ancor di più questi numeri grazie alle 5 vittorie consecutive ottenute contro Cuoiopelli, Real Forte Querceta, Ponsacco, Pontebuggianese e Perignano, che hanno permesso loro di portarsi a 40 punti e di far lievitare a 12 le lunghezze di vantaggio sul Castelnuovo Garfagnana, secondo in classifica a quota 28, e a 13 quelle sulla stessa, terza a 27 al pari del Viareggio.