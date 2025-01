Ilrestodelcarlino.it - L’Urbino riparte da Fabriano, non sarà facile uscire indenni

Anche il campionato di Eccellenzae lo fa oggi con gare importanti per la classifica generale. Sette i match in programma, in quanto la K Sport e l’Alma J Fano riposano. "E’ un turno di riposo in virtù dell’anticipo disputato con l’Alma Fano prima della sosta natalizia- spiega il dg della K Sport Montecchio Gallo Matteo Mariani- Stiamo già lavorando e lavoreremo duramente per preparare al meglio l’ostica trasferta di Tolentino. Siamo riusciti a recuperare nel frattempo tutti gli effettivi ad eccezione del lungodegente Perri che comincerà a breve la sua riabilitazione dopo l’operazione al menisco. In settimana i ragazzi hanno lavorato tanto e oggi (ieri) concluderemo questa ripresa dopo la sosta con una partitella in famiglia, alla quale prenderà parte anche il nuovo arrivato Cristian Jashari, portiere classe 2006, in sostituzione di Manuel Vitiello che ci lascia per motivi di lavoro".