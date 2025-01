Oasport.it - Lara Colturi non brilla nello slalom di Kranjska Gora. Ma prosegue la scalata nei ranking…

si è dovuta accontentare del tredicesimo postodi, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino andata in scena nella giornata odierna sulla pista Podkoren-3. Dopo ilnte secondo posto conquistato nel gigante disputato sabato sul pendio sloveno, la portacolori dell’Albania ha faticato a esprimere tutto il proprio talento tra i pali stretti e si è fermata a 20 centesimi dalla top-10 chiusa dalla francese Marie Lamure.La 18enne ha accusato un ritardo di 2.88 dalla croata Zrinka Ljutic, impostasi con un vantaggio di 16 centesimi nei confronti della svizzera Wendy Holdener (tutte le altre atlete hanno accusato più di un secondo). La figlia di Daniela Ceccarelli, Campionessa Olimpica in superG a Salt Lake City nel 2002, ha perso una posizione rispetto a quella con cui aveva terminato la prima manche, non mostrando lo stesso smalto che le aveva permesso di pennellare le curve tra le porte larghe.