Ilgiorno.it - La trappola dei messaggi. Risponde a un sms, conto svuotato. Ma per i giudici "è stata prudente"

Vittima di una truffa bancaria online da 18mila euro, per avere risposto nel 2022 a uno sul suo telefono cellulare che la invitava a impostare nuove credenziali per la sicurezza, riavrà i suoi soldi, oltre a interessi e spese di giudizio, perché la cliente ha dimostrato di avere usato la necessaria diligenza nel tentativo di evitare il raggiro. L’ha deciso il Tribunale civile di Monza, ritenendo che l’intermediario tra la banca e la correntista non avesse fornito la prova di una specifica condotta colposa posta in essere dalla cliente, che aveva scoperto l’esistenza di 5 bonifici. Invano la vittima di truffa aveva tentato di farsi riaccreditare la somma e aveva chiamato l’intermediario davanti al giudice monzese. Il caso trattato è stato qualificato come un sms spoofing, misto a ID caller spoofing.