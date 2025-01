Lanazione.it - La Befana del Telefono Azzurro, visita in moto agli anziani delle Rsa. Poi in piazza con i Vigili del fuoco

Leggi su Lanazione.it

Massa, 5 gennaio 2025 – Il giorno dell’Epifania si trasforma in una festa unica che intreccia tradizione, solidarietà e divertimento, grazie all’evento organizzato delcon il sostegno di Comune e Provincia. Un evento, giunto alla 16ª edizione, che coinvolge tutta la comunità in un’esperienza speciale dedicata ai più piccoli e non solo. La giornata si apre al mattino con ladella. La vecchietta, a bordo di unae scortata da un corteo di centauri, visiterà diverse case di riposo portando doni e momenti di allegria. La scelta di far partire la carovana dalle Rsa sottolinea l’importanza dell’iniziativa come momento di unione e attenzione verso chi è più fragile. Nel pomeriggio, l’attenzione si sposterà inAranci dove, dalle 15, inizieranno i festeggiamenti per i bambini.