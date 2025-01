Ilgiorno.it - Investe in auto un ciclista contromano. Si ferma a soccorrerlo, lui la spintona

Dopo essere finito con la bici contro l’, si è rialzato e alla conducente scesa per prestare soccorso ha risposto con una forte spinta, per poi sparire. Alla fine l’ambulanza è intervenuta per soccorrere la donna che era alla guida dell’, sotto choc per l’aggressione subita in strada. È successo l’altro giorno all’intersezione tra via Volta e via Mazzini. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, una donna di 30 anni di Cogliate, al volante di un’, percorreva la via Volta e, passando con il semaforo verde, durante la svolta obbligata a sinistra in via Mazzini si è trovata addosso una bicicletta che proveniva dalla stessa via Mazzini. L’impatto è stato per fortuna abbastanza lieve. L’uomo che era in bici, descritto come uno straniero di circa 30 o 40 anni, è caduto a terra e si è subito rialzato.