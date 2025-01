Quotidiano.net - Incassi record nel primo weekend 2025: Mufasa e Sonic 3 dominano le classifiche

Ilfine settimana delmigliora del 23% gliregistrati in Nord America nel gennaio dell'anno scorso, con un bottino complessivo di oltre 105 milioni di dollari., prequel del Re Leone della Disney, incassa quasi 24 milioni di dollari e scala la classifica dei film più visti, dopo aver arrancato dietro a3 della Paramount dal suo debutto in sala il 20 dicembre. L'avventura musicale sul papà di Simba ha incassato finora 168 milioni di dollari a livello nazionale e 476 milioni di dollari in tutti i paesi in cui è uscito, Italia compresa. Cifre non ottime per la Casa di Topolino, al netto di un budget di produzione di oltre 200 milioni di dollari e del 50% sul prezzo del biglietto che trattengono gli esercenti.3 è scivolato al secondo posto con 21,2 milioni di dollari.