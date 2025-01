Ilgiorno.it - Allontanato da casa dal giudice. Non dà tregua a moglie e figlia

Leggi su Ilgiorno.it

LMAGGIORE (Cremona) Non doveva più avvicinarsi allae ai suoi abitanti e invece c’è andato. E c’è andato più volte e così è finito a Ca’ del Ferro. Un nordafricano di 56 anni è stato arrestato dai carabinieri dilmaggiore nel pomeriggio di venerdì perché era stato trovato nei pressi della sua abitazione, dalla quale era statodaldallo scorso mese di giugno e nella quale non avrebbe più potuto tornare, a causa del suo comportamento violento nei confronti di. La vicenda ha visto ladello straniero presentarsi, lo scorso giugno, in caserma a Venezia per raccontare che il marito se la prendeva spesso con lei e che ultimamente malmenava anche la. Per questo motivo chiedeva l’intervento delle forze dell’ordine, in quanto temeva per l’incolumità della ragazza e anche per la sua.