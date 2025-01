Tvplay.it - Addio definitivo all’Inter, firma con il Napoli: accordo raggiunto!

Svanisce un possibile obiettivo di mercato per l’Inter. L’per il rinnovo è in dirittura d’arrivo Il presidente Marotta lo ha ribadito in più di un’occasione. Benché non vi sia necessità di acquisti immediati, l’Inter è sempre attiva sul mercato, pronta a cogliere opportunità che possano contribuire a migliorare la competitività dell’organico a disposizione di Simone Inzaghi.con il! – Tvplay.it (Foto LaPresse)Tanti i potenziali obiettivi già accostatiin vista della prossima stagione. Tra questi spiccano l’attaccante del Lille, Jonathan David, e il difensore del Bayer Leverkusen, Jonathan Tah, entrambi in scadenza di contratto e potenziali parametri zero. OakTree, tuttavia, vuole imprimere un nuovo corso al mercato dell’Inter, non più impostato solo sull’ingaggio di calciatori già formati cui garantire un ingaggio elevato bensì, prevalentemente, su investimenti mirati su acquisti di calciatori giovani in grado di svecchiare l’organico e valorizzarsi ulteriormente in nerazzurro.