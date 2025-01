Addio a Perry, l’asinello che ispirò il personaggio di Ciuchino nei film di Shrek

Leggi su Open.online

L’asino più famoso della storia del cinema si è spento all’età di 30 anni. Giovedì 2 gennaio, è mortoche si ritiene abbia ispirato ildi Ciuchino neidi Shrek. Le condizioni di salute dell’animale erano peggiorate nell’ultimo anno, al punto che lo scorso giugno decine di appassionati della saga cinematografica erano accorsi al Barron Park di Palo Alto, doveviveva, per fargli visita e festeggiare il suo trentesimo compleanno.che ha ispirato Ciuchino è morto dopo aver lottato contro la laminite, una malattia che colpisce gli zoccoli.Le foto per idi ShrekNato nel 1994,ha vissuto a Barron Park, a Palo Alto (California), dall’età di tre anni. Durante la fase di scrittura del primodi Shrek,posò per alcune foto che servirono a disegnare ildi Ciuchino, interpretato nella versione originale da Eddie Murphy.