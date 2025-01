Lanazione.it - Via Toselli in ostaggio, occupato l’hotel Airone. È giallo sul proprietario

Firenze, 4 gennaio 2025 – Nuovamentel’ex hotel: a prendere possesso dell’albergo abbandonato di viaun gruppetto di stranieri che sta seminando panico nel vicinato con disordini e metodi violenti. Tanto che in San Iacopino si ha paura anche a denunciare e il rione, che ha ancora fresco il ricordo dell’Astor, l’altro hotel abbandonato da cui è sparita la piccola Kata, si trova a vivere per l’ennesima volta un incubo. Sempre negli stessi isolati, è bene ricordare, ci sono state le occupazioni sgomberate a novembre in alcuni palazzi ex Inpdap in via Boccherini e sempre in via, negli immobili Inps. La nuova occupazione dell’arriva a due circa tre mesi di distanza dalla precedente, avvenuta a ottobre e andata avanti per un paio di settimane. Se prima per entrare dentrogli abusivi scavalcavano da un muretto di un contiguo piazzale condominiale che affaccia sulla retrostante piazza Puccini, stavolta, visto che il condominio ha installato un’alta recinzione sopra il muretto, per passare scelgono di scavalcare dal giardino di un’abitazione di fianco; oppure passano da una finestra accanto all’ingresso principale su via(come in foto).